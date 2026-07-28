Евросоюз требует от Пашиняна сократить российский бизнес в Армении

Евросоюз намерен заставить Ереван отказаться от сотрудничества с Москвой. В случае выхода Армении из ЕАЭС стране грозит глубокий экономический кризис, при этом ЕС не сможет компенсировать ей многомиллиардные издержки.
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