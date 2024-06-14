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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Володин заявил, что не только Россия отказалась от "токсичного" доллара

Володин заявил, что не только Россия отказалась от "токсичного" доллара

По его словам, это также сделали в ряде стран БРИКС США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя санкции против российских финансовых институтов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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