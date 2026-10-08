В Татарстане продлили прием заявок на конкурс «Инженер года»

Прием заявок на VII республиканский конкурс «Инженер года» в Татарстане продлили до 1 ноября. Изначально документы планировали принимать до 10 октября.
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