Журналист Браун заявил, что многие не поняли решение УЕФА допустить Россию U-17

Британский журналист издания GiveMeSport Пол Браун в комментарии "РБ Спорт" поделился мнением о решении исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборную России U-17 к международным турнирам.
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