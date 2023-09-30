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Журналист Браун заявил, что многие не поняли решение УЕФА допустить Россию U-17

Журналист Браун заявил, что многие не поняли решение УЕФА допустить Россию U-17

Британский журналист издания GiveMeSport Пол Браун в комментарии "РБ Спорт" поделился мнением о решении исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборную России U-17 к международным турнирам.

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