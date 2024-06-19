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Создадут единую ГИС для персональных данных. Инициатива пока прорабатывается

Создадут единую ГИС для персональных данных. Инициатива пока прорабатывается

В России планируют создать единую платформу для хранения персональных данныхВ рамках второго чтения в законопроект «О персональных данных» предложено внести корректировки, направленные на создание единой Государственной информационной системы (ГИС) для сбора и хранения персональных данных.

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