Создадут единую ГИС для персональных данных. Инициатива пока прорабатывается

В России планируют создать единую платформу для хранения персональных данныхВ рамках второго чтения в законопроект «О персональных данных» предложено внести корректировки, направленные на создание единой Государственной информационной системы (ГИС) для сбора и хранения персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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