Ещё Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает

Пять минут хорошего настроения. "Поэты" - Мама, я влюбился.- А как её зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у неё любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег? Мороженое ей купишь, когда гулять будете.
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