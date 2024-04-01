Ещё Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает

Пять минут хорошего настроения. "Поэты" - Мама, я влюбился.- А как её зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у неё любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег? Мороженое ей купишь, когда гулять будете.