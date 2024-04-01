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Ещё Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает

Ещё Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает

Пять минут хорошего настроения. "Поэты" - Мама, я влюбился.- А как её зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у неё любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег? Мороженое ей купишь, когда гулять будете.

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Комментарии
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mvilorich Vilin
Всё Супер, кроме баяна!
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