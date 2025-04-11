Лавров назвал отличие США от Европы в конфликте на Украине

В отличие от Европы, США хотят вникнуть в суть конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, видео с его речью публикует МИД РФ на .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии