Южная Корея ограничит использование кредитных карт для криптовалютных транзакций

Для пресечения неправомерного использования средств и спекулятивной деятельности Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила поправку к закону о кредитном финансировании, сигнализирующую о значительном ограничении использования кредитных карт для транзакций с криптовалютой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии