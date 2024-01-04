Южная Корея ограничит использование кредитных карт для криптовалютных транзакций

Для пресечения неправомерного использования средств и спекулятивной деятельности Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила поправку к закону о кредитном финансировании, сигнализирующую о значительном ограничении использования кредитных карт для транзакций с криптовалютой.