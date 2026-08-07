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В Польше не будет бандеровской идеологии – Навроцкий

В Польше не будет бандеровской идеологии – Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий во время митинга заявил, что недопущение распространения бандеровской идеологии соответствует стратегическим интересам страны.

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