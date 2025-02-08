Васил Шәйхразыев Красноярск шәһәре башлыгы Владислав Логинов белән очрашты

Бүген, 8 февраль көнне, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыевның Красноярск шәһәре башлыгы Владислав Логинов белән рәсми очрашуы булды.
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