Пушков прокомментировал сожаления Заслуженного учителя РФ о том, что Древний Рим не завоевал Русь

ВладимирПолитикаПушков прокомментировал сожаления Заслуженного учителя РФ о том, что Древний Рим не завоевал Русь Калейдоскоп Политика Российский сенатор прокомментировал резонансное заявление Тамары Эйдельман.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КОбязательно надо ... “персонажей”, подобных Эйдельман, необходимо отстранить от преподавания истории и от школы в целом...vodyanoy40mailru ГоголевЕе место на исторической родине в ИзраилеСМСергей МорозовПора этой даме на свою историческую родину уезжать и там умничать.Комментировать
Свежие комментарии