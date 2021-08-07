Донбасс Сегодня

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Пушков прокомментировал сожаления Заслуженного учителя РФ о том, что Древний Рим не завоевал Русь

Пушков прокомментировал сожаления Заслуженного учителя РФ о том, что Древний Рим не завоевал Русь

Калейдоскоп Политика Российский сенатор прокомментировал резонансное заявление Тамары Эйдельман.

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Павел К
Обязательно надо ... “персонажей”, подобных Эйдельман, необходимо отстранить от преподавания истории и от школы в целом...
vodyanoy40mailru Гоголев
Ее место на исторической родине в Израиле
Сергей Морозов
Пора этой даме на свою историческую родину уезжать и там умничать.

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