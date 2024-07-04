Инвестиции, цифровая экономика и предпринимательство: о чем будут говорить на КИФ-2024

ГРОЗНЫЙ, 4 июля, ФедералПресс. Программа Кавказского инвестиционного форума, который пройдет 15–17 июля в городе Грозный, охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России.
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