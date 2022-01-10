Бруксби пропустит Australian Open из-за ковида

57-я ракетка мира Дженсон Бруксби пропустит Australian Open. 21-летний американец, по итогам 2021-го признанный ATP «Новичком года», рассказал, что перед вылетом в Австралию у них с тренером обнаружили коронавирус.
Популярные статьи
- «Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
Свежие комментарии