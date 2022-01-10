Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Бруксби пропустит Australian Open из-за ковида

57-я ракетка мира Дженсон Бруксби пропустит Australian Open. 21-летний американец, по итогам 2021-го признанный ATP «Новичком года», рассказал, что перед вылетом в Австралию у них с тренером обнаружили коронавирус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх