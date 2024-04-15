Турнир претенденток. 10-й тур. Лагно сыграет с Музычук, Горячкина встретится с Лэй Тинцзе, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 10-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Екатерина Лагно (Россия) – Анна Музычук (Украина) Александра Горячкина (Россия) – Лэй Тинцзе (Китай) Нургюл Салимова (Болгария) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Тань Чжунъи (Китай) – Хампи Конеру (Индия) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 6, Горячкина, Лэй Тинцзе – по 5,5, Лагно – 5, Салимова, Конеру – по 4, Музычук – 3,5, Вайшали – 2,5.
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