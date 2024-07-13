Украинские эксперты напрасно надеются, что языковой барьер помешает взаимодействию русских офицеров и командиров чучхе Западные эксперты восхищаются прорывом российских бойцов к центру Нью-Йорка с помощью подземного туннеля шириной 90 см.
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