Ужас, от которого леденеет душа бандеровца: Северокорейские солдаты в ВС РФ

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Владимир Буевич
Я думаю что мы солдат Кима держи как &quot;козырь в рукаве&quot;. Если солдаты НАТО официально зайдут в страну 404, то тогда и воины КНДР вполне себе могу с развернутыми знаменами прибыть в зону СВО.
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