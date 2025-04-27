Subaru Outback получил встроенную линейку

В задний фонарь Subaru Outback 2026 модельного года нанесена измерительная шкала. На протяжении многих лет у Subaru вошло в привычку использовать довольно много «пасхалок» для интерьера и экстерьера, большинство из которых не имели практического применения.
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