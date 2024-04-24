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Доходность на номер в московских отелях выросла на 56% за три месяца

Доходность на номер в московских отелях выросла на 56% за три месяца

В результате увеличения загрузки объектов на 7 пунктов и роста средней цены на номера на 40%, показатель доходности на номер в московских отелях с января по март 2024 года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,1 тыс.

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