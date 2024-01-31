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Байден мстит Техасу из-за защиты границы от мигрантов

Байден мстит Техасу из-за защиты границы от мигрантов

Председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик в среду, 31 января, заявил, что решение Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ (сжиженного природного газа) наносит удар по американской экономике, рабочим местам и национальной безопасности, – сообщает РИА Новости.

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