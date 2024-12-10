В минфине США пообещали ужесточить санкции против России

Решительные шаги против России при помощи ужесточения санкций продолжат предпринимать в Белом доме, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, 10 декабря сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
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