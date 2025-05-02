Милонов предложил запретить одноразовые мангалы для защиты экосистемы

Зоя

к черту все пластиковое и полиэтиленовое, только бумага,как в СССР.. Приехала моя знакомая из США,она там живет, и говорит,они полностью перешли на бумагу,..все пакетыи обертки только из бумаги.. привезла пакеты с ручкой из крафтовой бумаги.. для примера....очень суперские на вид...Все степи ,океаны,моря забиты пластиком и летающими мешочками,даже коровы вместо травы начали их жевать и проглатывать....