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Царьград

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Милонов предложил запретить одноразовые мангалы для защиты экосистемы

Милонов предложил запретить одноразовые мангалы для защиты экосистемы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил исключить одноразовые мангалы из продажи, чтобы уменьшить мусор в прибрежных зонах и защитить экосистемы.

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Комментарии
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Eduard
Как и посуду многоразовую,стаканчики которыми всё завално!
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13 час.
Зоя
к черту все пластиковое и полиэтиленовое, только бумага,как в СССР.. Приехала моя знакомая из США,она там живет, и говорит,они полностью перешли на бумагу,..все пакетыи обертки только из бумаги.. привезла пакеты с ручкой из крафтовой бумаги.. для примера....очень суперские на вид...Все степи ,океаны,моря забиты пластиком и летающими мешочками,даже коровы вместо травы начали их жевать и проглатывать....
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12 час.
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