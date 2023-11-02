Илларионов день верующие отмечают 3 ноября 2023 года Алла БуроваПравославный календарь РПЦ отмечает, что 3 ноября 2023 года проходит праздник, посвященным двум святым – Иллариону Великому и Иллариону Псковоезерскому, поэтому он называется Илларионов день.