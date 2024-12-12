Падение цен на нефть не ударит по бюджету России – эксперт

Генеральный директор "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин рассказал о способности бюджета России справляться с рисками снижения цен на нефть благодаря структуре нефтегазовых доходов и планам ОПЕК+ по увеличению добычи.
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