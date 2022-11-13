Россиянам рассказали о плюсах и минусах инвестиционных вкладов

Инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) становятся все более популярными. Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал о плюсах и минусах таких вложений, передает «Прайм».