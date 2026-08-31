Andre Braugher Won An Emmy For A Short-Lived, Critically Acclaimed Heist Series

"Brooklyn Nine-Nine" star Andre Braugher won an Emmy award for a critically acclaimed FX miniseries that inexplicably failed to find an audience.
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