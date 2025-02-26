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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 27 февраля

Какой сегодня праздник: 27 февраля

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Суть празднования даты – распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.

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