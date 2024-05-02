На судне с бананами из Эквадора в Петербург доставили 60 кг кокаина

Санкт-Петербург. 60 кг кокаина изъяли при попытке завоза в Россию в порту Санкт-Петербурга. Наркотики находились на борту судна, прибывшего из Эквадора с грузом бананов, передает RT со ссылкой на портал 78.
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