Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Air Arabia увеличит количество рейсов из Шарджи в Россию

Air Arabia увеличит количество рейсов из Шарджи в Россию

Авиакомпания Air Arabia намерена увеличить количество рейсов в регионы России.     Как сообщает Telegram-канал @ranarod, с октября авиаперевозчик намерен добавить следующие рейсы: Из Екатеринбурга и Казани в Шарджу и обратно с 1 октября полёты станут ежедневными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх