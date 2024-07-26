Air Arabia увеличит количество рейсов из Шарджи в Россию

Авиакомпания Air Arabia намерена увеличить количество рейсов в регионы России. Как сообщает Telegram-канал @ranarod, с октября авиаперевозчик намерен добавить следующие рейсы: Из Екатеринбурга и Казани в Шарджу и обратно с 1 октября полёты станут ежедневными.