«Я помню. Я горжусь. Служу России!»: полицейские города Хабаровска в рамках онлайн-проекта вспоминают о своих родственниках-фронтовиках

Инспектор группы по исполнению административного законодательства Мария Заяшникова с особой теплотой поделилась воспоминаниями о своем дедушке: «Мой дедушка Свердлов Егор Никитович, родился в 1912 году в селе Гродеково, Хабаровского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии