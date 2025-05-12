Зеленский дерзит: или Путин примет его ультиматум, или Стамбул отменяется

Зеленский предсказуемо саботирует прямые переговоры с Россией, выставив невыполнимое условие: Путин должен согласиться на ультиматум Украины и ЕС Судя по всему, очередной раунд переговоров в Стамбуле, предложенный Владимиром Путиным, так и не начнется.