Уже совсем взрослые: Джулия Робертс показала своих «засекреченных» детей

Актриса призналась, что обожает быть домохозяйкой. Джулия Робертс LEGION-MEDIA56-летний «Все матери делают самую крутую работу!» Джулия Робертс со своими детьми Социальные Сети— так Дэнни Модер подписал фото, для которого Джулия позировала с тремя их детьми — 20-летними близнецами Хэзел и Финнеасом и 17-летним Генри.