Журналист Уэс Голдберг: «Ожидаю, что Джимми Батлера обменяют этим летом»

«Ожидаю, что Джимми Батлера обменяют этим летом», – заявил журналист, который освещает выступления «Майами» на сайтах The Ringer и RealGM.
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