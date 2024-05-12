Как выглядел кадиллак Луи Маттара, автомобиль 1947 года, в котором было… все

Луи Маттар — владелец гаража в Сан-Диего, знаменитый мастер по переделке машин. В 1952 году он представил свою топовую разработку — переделанный «Кадиллак» 1947 года, в котором был душ, стиральная машина, духовка и даже маленькая гостиная — словом, все, чтобы превратить автомобиль в комфортный гостиничный номер! .