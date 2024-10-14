Коммунальное предприятие в поселке Архангельское проверили на готовность к зиме

Проверки городских округов Подмосковья на готовность к зиме продолжаются. В выходные заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев оценил проделанную работу в Красногорске.
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