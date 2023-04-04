Шахназаров о Слепакове: «Уехавшие не должны возвращаться, они спят и видят, как будут дурить народ»

Раскол в шоу-бизнесе продолжается. Знаменитости, которые покинули Россию, продолжают критиковать ее в своем творчестве, на гастролях, концертах.
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