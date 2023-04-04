Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дуброва
    👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍Отменяют концерты...
  • nadejda Nemchenko
    Слышала песню! И сразу возник вопрос:Она к чему призывает!??И опять вопрос: А кто виноват, что этот предательский либ...Отменяют концерты...
  • Alla
    "Охота на ведьм" набирает обороты...Отменяют концерты...

Шахназаров о Слепакове: «Уехавшие не должны возвращаться, они спят и видят, как будут дурить народ»

Шахназаров о Слепакове: «Уехавшие не должны возвращаться, они спят и видят, как будут дурить народ»

Раскол в шоу-бизнесе продолжается. Знаменитости, которые покинули Россию, продолжают критиковать ее в своем творчестве, на гастролях, концертах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх