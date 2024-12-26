Туктамышева как тренер: Впечатления серебряного призёра Лутфуллина

Фигурист Глеб Лутфуллин делится опытом работы с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Лутфуллин, тренирующийся в группе Алексея Мишина, рассказывает о комфорте и уважении в их сотрудничестве.