Власти Японии критикуют Россию и Китай за заявления о сбросе воды с АЭС «Фукусима» Ольга ВайленкоВласти Японии недавно выразили свое недовольство по поводу критики со стороны России и Китая в связи со сбросом воды с аварийной АЭС «Фукусима».