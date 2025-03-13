SpaceX перенесла запуск Crew Dragon с россиянином на борту

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon C210 Endurance на стартовой площадке во Флориде / © NASA На корабле Crew Dragon C210 Endurance компании SpaceX должен был отправиться сменный экипаж для Международной космической станции миссии Crew-10.
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