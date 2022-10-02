Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь артиллерийскими орудиями. По информации газеты Le Figaro, украинским вооруженным силам должны будут поставить от шести до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь».