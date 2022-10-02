Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь артиллерийскими орудиями. По информации газеты Le Figaro, украинским вооруженным силам должны будут поставить от шести до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь».
Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь артиллерийскими орудиями. По информации газеты Le Figaro, украинским вооруженным силам должны будут поставить от шести до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь».
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