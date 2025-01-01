Периодическое голодание укрепляет кости

Швейцарские исследователи обнаружили уникальный способ восстановления костной ткани у пожилых людей. Сочетание интервального голодания и терапии белком Wnt3a, как показали эксперименты на мышах, способно омолодить клетки, ответственные за формирование новой костной ткани – остеопрогениторы.
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