ИЗВЕСТИЯ iz

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Депутаты ГД назвали темы предстоящей встречи с Путиным

Депутаты ГД назвали темы предстоящей встречи с Путиным

На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным депутаты Госдумы намерены обсудить вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам, остановку роста цен на услуги ЖКХ и продукты, а также доступность лекарств, выяснили «Известия».

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