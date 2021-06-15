Депутаты ГД назвали темы предстоящей встречи с Путиным

На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным депутаты Госдумы намерены обсудить вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам, остановку роста цен на услуги ЖКХ и продукты, а также доступность лекарств, выяснили «Известия».