Кафе еще надеются заработать на корпоративах, несмотря на ограничения в Волгограде

Аналитики Авито Услуг выяснили, сколько волгоградские кафе и рестораны, а также ведущие праздников планируют подзаработать на новогодние дни, несмотря на антиковидные ограничения, в рамках которых корпоративы в регионе оказались под запретом.
Аналитики Авито Услуг выяснили, сколько волгоградские кафе и рестораны, а также ведущие праздников планируют подзаработать на новогодние дни, несмотря на антиковидные ограничения, в рамках которых корпоративы в регионе оказались под запретом.
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