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Царьград

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Волонтеры передали УАЗ бойцу «Фунтик» в зону СВО

Волонтеры передали УАЗ бойцу «Фунтик» в зону СВО

В Новокубанском районе участники волонтерского движения «Zа Наших!» передали военнослужащему с позывным «Фунтик» автомобиль УАЗ, предназначенный для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

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