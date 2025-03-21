В ходе недавней пресс-конференции в Хельсинки в компании заезжего киевского квартал-фюрера Зеленского президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на итоги Второй мировой войны, в результате которой часть территорий Финляндии досталась СССР: «.
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