Bloomberg: возвращение Трампа в Белый дом может помочь Шольцу на выборах

Возвращение избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белый дом может помочь руководителю немецкого правительства Олафу Шольцу на досрочных парламентских выборах, которые состоятся в ФРГ 23 февраля.
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