Названа крайне сложная проблема для Банка России

Опубликованные Банком России данные по мониторингу предприятий являются «весьма плачевными», в связи с чем динамика показателей и общая ситуация в экономике заставляет говорить о необходимости сделать непростой выбор в сфере монетарной политики, считает инвестбанкир Евгений Коган, отметивший, в частности, что «в разрезе отраслей ухудшение идет широким фронтом».
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