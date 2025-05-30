Гвардии лейтенант Петрушевский эвакуировал двух тяжелораненых бойцов ВС РФ

Радиотелефонист взвода связи штурмового отряда рядовой Александр Сумароков получил задачу по восстановлению ретранслятора связи, который был поврежден в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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