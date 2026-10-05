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Царьград

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Глава СПЧ предложил сократить школьные курсы на 30% без потерь зарплат

Глава СПЧ предложил сократить школьные курсы на 30% без потерь зарплат

Председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил сократить учебные курсы в школьной программе на 20-30%, чтобы снизить нагрузку на учителей, без влияния на их зарплаты.

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