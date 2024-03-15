Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Но зато здесь диванное бляд...о постоянно верещит и верещит, что чиновники попрятали своих детей заграницей."Золотая молодёжь...
  • Вовладар Даров
    Волшебная нимфа как мотылек прилетела и улетела в мир своих фантазий!!!)))"Я панк": голая д...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Для начала - засадите кто-нибудь "Калибр" по Введенской 24 в Киеве по утру (часиков в 9), при накрытии как минимум от...Эта битва станет ...

Снаряд ударил прямо в дом: В Донецке подтвердили гибель троих детей

Снаряд ударил прямо в дом: В Донецке подтвердили гибель троих детей

Им было от рёх до 17 лет, когда в их дом прилетел снаряд ВСУ.После ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ глава ДНР Денис Пушилин сообщил трагическую новость о том, что в результате попадания снаряда в частный дом на Ольховской улице погибли двое детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх