Снаряд ударил прямо в дом: В Донецке подтвердили гибель троих детей

Им было от рёх до 17 лет, когда в их дом прилетел снаряд ВСУ.После ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ глава ДНР Денис Пушилин сообщил трагическую новость о том, что в результате попадания снаряда в частный дом на Ольховской улице погибли двое детей.
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