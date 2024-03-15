Снаряд ударил прямо в дом: В Донецке подтвердили гибель троих детей

Им было от рёх до 17 лет, когда в их дом прилетел снаряд ВСУ.После ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ глава ДНР Денис Пушилин сообщил трагическую новость о том, что в результате попадания снаряда в частный дом на Ольховской улице погибли двое детей.