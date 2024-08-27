30 августа — «День Знаний в кругу семьи»

фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников К началу учебного года в Государственном Кремлевском Дворце состоится традиционная праздничная программа с участием популярных российских звезд — «День Знаний в кругу семьи».
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