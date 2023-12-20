Можно ли строить снежные горки во дворах Барнаула и какие требования нужно соблюдать?

Разберемся, какую горку во дворе многоэтажки могут снести и почему По прогнозам синоптиков, потепление с обильными снегопадами со дня на день придет в Алтайский край – самое время строить снежные горки во дворах.
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